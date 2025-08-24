Bild: Tottenham stvara probleme HSV-u oko dovođenja Vuškovića

Podijeli :

xGonzalesxPhoto FrederikkexJensenx via Guliver

Luka Vušković (18) trebao bi karijeru nastaviti na posudbi u HSV-u, no prema pisanju Bilda, Tottenham zasad koči realizaciju transfera.

Iako još nije debitirao za londonski klub i trenutačno je tek četvrti stoper u momčadi iza Cristiana Romera, Mickyja Van de Vena i Kevina Dansa, Spursi nisu sigurni žele li ga pustiti.

Za Vuškovića, koji je u lipnju debitirao za hrvatsku A reprezentaciju protiv Češke, odlazak u Hamburg značio bi priliku za redovitu minutažu, a klub ga prati već dvije godine.

Mladi branič karijeru je počeo u Hajduku, gdje je zaigrao samo dva dana nakon 16. rođendana. Splićani su ga prije dvije godine prodali Englezima za nešto više od 11 milijuna eura, a potom je posuđen Radomiaku, za koji je zabio tri gola u 14 utakmica.

Prošle sezone igrao je u belgijskom Westerlou, gdje je upisao 36 nastupa i čak sedam golova.

