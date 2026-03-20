BiH zaradila ogromnu kaznu zbog divljanja navijača!

Nogometni savez Bosne i Hercegovine kažnjen je od strane FIFA-e s ukupno 215 tisuća eura zbog incidenata na kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo u studenome, protiv Rumunjske u Zenici i Austrije u Beču.
Za domaći susret protiv Rumunjske kazna iznosi 65 tisuća eura zbog nedoličnog ponašanja, diskriminacije, rasističkog vrijeđanja, paljenja pirotehnike i propusta u sigurnosti.
Teža kazna od 150 tisuća eura izrečena je za gostovanje u Beču, zbog problema sa sigurnošću i pirotehničkih sredstava. Ukupan iznos predstavlja veliki financijski udarac za savez i najveća je kazna u povijesti BiH.
Osim novčane sankcije, FIFA je naredila djelomično zatvaranje stadiona na sljedećoj domaćoj utakmici, finalu doigravanja za SP 2026. 31. ožujka u Zenici. Minimalno 20% kapaciteta Bilinog Polja mora ostati prazno, što uključuje cijelu južnu tribinu i prvih tri reda zapadne tribine, uskraćujući oko 2.100 navijača.
Strogoća FIFA-e posljedica je recidivizma saveza, koji je već više puta kažnjen tijekom istog kvalifikacijskog ciklusa zbog incidenata na prethodnim utakmicama.
