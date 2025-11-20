BiH bi mogla odigrati jednu od najbesmislenijih utakmica u povijesti nogometa

Bosna i Hercegovina u polufinalu ide u goste Walesu, dok drugi polufinalni par čine Italija i Sjeverna Irska. Polufinala su 26. ožujka, a finale pet dana kasnije. Ako izbaci Wales, BiH će biti domaćin finala.

Evo kolike šanse statističari daju BiH za odlazak na Svjetsko prvenstvo VIDEO / Austrija zaustavila BiH i izborila SP nakon 27 godina, Zmajevi idu u play-off

Kako prenosi novinar Gavin Cooney, FIFA je potvrdila neuobičajenu odluku: reprezentacije koje ispadnu u polufinalu morat će međusobno odigrati utakmicu istog dana kada se igra i finale – iako ta utakmica neće vrijediti ništa.

Razlog je čisto komercijalan: FIFA mora isporučiti određeni broj utakmica prema ugovorima za TV prava pa će ovim dobiti četiri dodatna susreta.

Primjerice, ako BiH ispadne od Walesa, a Sjeverna Irska od Italije, 31. ožujka bi se igrala utakmica Wales – Italija za odlazak na SP, dok bi BiH i Sjeverna Irska istodobno odradile potpuno nevažan i, kako navijači na X-u poručuju, “najbesmisleniji prijateljski susret” zbog odluke u kojoj je profit ponovno ispred sporta.