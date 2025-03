Besek: Kritizirati Hajduk je nepotrebno, a Dinamo će se teško dignuti na ovaj način

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Analitičar HRT-a se osvrnuo na predstave Dinama i Hajduka u 27. kolu hrvatskog prvenstva.

U posljednjem susretu 27. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin i Dinamo su pred 7.800 gledatelja odigrali 1-1.

Varaždin je poveo u 77. minuti golom Dimitra Mitrovskog a izjednačio je Bruno Petković iz jedanaesterca pet minuta kasnije.

Dražen Besek, bivši igrač Dinama i Varaždina, a danas TV analitičar HRT-a gostovao je u emisiji Stadion. Nije bio pretjerano impresioniran igrom Modrih, dapače, smatra kako je Varaždin bio bolja momčad:

“Je li rezultat realan ili ne, teško je reći. Očekivao sam više, pogotovo od Dinama nakon reprezentativne pauze, mislio sam da će biti agresivniji, no to se nije dogodilo. Utakmica je išla na ruku Varaždinu, koji je mudro držao kontrolu, branio se s reposjedom i tražio situacije da dođe do vodstva. Imali su jednu stopostotnu situaciju u prvom dijelu. Ne bih htio reći da je rezultat realan, ali Varaždin je ostavio bolji dojam.”

Izrazio je razloge za brigu kada je igra Dinama u pitanju:

“Dinamo čeka, nema što čekati ako želi nešto stići. Mi svi očekujemo da će se Dinamo dignuti kao i svake godine do sada, ali na ovaj način, teško. Dinamo mora visoko napasti, pogotovo protiv Varaždina, koji se brani posjedom. Mislim da je Dinamo tu jako kiksao, Varaždin je uvijek imao jednog slobodnog igrača. Treba čestitati struci Varaždina, tako su organizirali igru da ih je jako teško blokirati u otvaranju igre.”

Komentirao je i pobjedu Hajduka protiv Šibenika:

“Mi možemo kritizirati igru, ali u nogometu se o ljepoti teško može pričati. Hajduk ide svojim putem, traži rješenja. Danas nije bilo lako probiti Šibenik, Hajduk nije imao igrače po dubini, da se iz veze zabadaju u obranu, jer nije bilo prostora. Žao mi je da nema hrabrosti da Hajduk ipak zaigra s dva napadača. Sve se očekuje od Livaje, i mi non-stop ponavljamo da je on taj, i stvarno jest. Kritizirati Hajduk je nepotrebno, to je orijentacija trenera, koja je zasad donijela rezultat.”