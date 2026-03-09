Bennacer se nakon dva mjeseca napokon vraća na teren

9. ožu 2026
Luka Kolanovic via Guliver

Nije igrao dva mjeseca.

Veznjak Dinama Ismael Bennacer (28) oporavio se od ozljede zadnje lože i ovih dana bi se trebao priključiti treninzima i to u punom ritmu.

Alžirac je 6. siječnja na utakmici afričkoga Kupa nacija protiv DR Konga osjetio zatezanje u zadnjoj loži i izašao je iz igre. Napustio je turnir i vratio se u Zagreb.

Nije igrao protiv FCSB-a, ali se onda u momčad vratio u idućoj utakmici protiv Osijeka i izašao nakon 23 minute zbog iste ozljede. Tada ga je protiv Osijeka zamijenio Luka Stojković.

Stojković je sjajno iskoristio prilike u Dinamu koje je dobio u posljednje vrijeme, a sad se našao i na pretpozivu Zlatka Dalića za pripremne utakmice protiv Kolumbije i Brazila u SAD-u 26. ožujka, odnosno 31. ožujka.

Bennacer je u Dinamu do kraja ove sezone na posudbi iz Milana.

