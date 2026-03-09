Bennacer se nakon dva mjeseca napokon vraća na teren

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Nije igrao dva mjeseca.

Veznjak Dinama Ismael Bennacer (28) oporavio se od ozljede zadnje lože i ovih dana bi se trebao priključiti treninzima i to u punom ritmu.

Alžirac je 6. siječnja na utakmici afričkoga Kupa nacija protiv DR Konga osjetio zatezanje u zadnjoj loži i izašao je iz igre. Napustio je turnir i vratio se u Zagreb.

Nije igrao protiv FCSB-a, ali se onda u momčad vratio u idućoj utakmici protiv Osijeka i izašao nakon 23 minute zbog iste ozljede. Tada ga je protiv Osijeka zamijenio Luka Stojković.

Stojković je sjajno iskoristio prilike u Dinamu koje je dobio u posljednje vrijeme, a sad se našao i na pretpozivu Zlatka Dalića za pripremne utakmice protiv Kolumbije i Brazila u SAD-u 26. ožujka, odnosno 31. ožujka.

Bennacer je u Dinamu do kraja ove sezone na posudbi iz Milana.