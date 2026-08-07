Bennacer raskinuo s Milanom i sada je slobodan igrač: Boban je upravo to i htio, ali…

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Ismael Bennacer (28) više nije igrač Milana. Talijanski klub službeno je potvrdio sporazumni raskid ugovora s alžirskim veznjakom, koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Dinamu.

Bennacer se tako nakon sedam godina oprostio od Milana, u koji je stigao 2019. iz Empolija za 16 milijuna eura. Za Rossonere je odigrao 178 utakmica, od čega 137 u Serie A, a bio je i važan dio momčadi koja je u sezoni 2021./22. osvojila naslov prvaka Italije.

Prošlu sezonu proveo je u Dinamu, koji ga je u rujnu 2025. doveo na jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa za deset milijuna eura. Modri na kraju nisu aktivirali tu mogućnost, a Bennacer je za zagrebački klub upisao 19 nastupa u svim natjecanjima. Njegovu sezonu dodatno su obilježili problemi s ozljedama.

Unatoč tome, Dinamo ga se želio trajno zadržati. Predsjednik kluba Zvonimir Boban još je u lipnju istaknuo kako bi volio da Bennacer ostane u Zagrebu, ali i da klub nije spreman platiti deset milijuna eura za njegov transfer.

Raskid ugovora s Milanom sada je uklonio upravo tu prepreku. Bennacer je postao slobodan igrač, pa Dinamo više ne bi morao plaćati odštetu talijanskom klubu. Ipak, ostao je problem njegove plaće. Alžirac je prema dosadašnjem ugovoru zarađivao oko četiri milijuna eura neto godišnje, što je iznos koji bi za Dinamo predstavljao velik financijski izazov.

Čini se, međutim, da Modri ipak neće uspjeti vratiti Bennacera. Prema informacijama iz Italije, 28-godišnji veznjak blizu je prelaska u Katar, gdje bi trebao nastaviti karijeru u Al-Gharafi.

Detalji sporazumnog raskida nisu objavljeni, no pojedini izvori navode kako je Milan možda pristao na prekid suradnje uz uvjet da Bennacer u ovom prijelaznom roku kao slobodan igrač ne ode u neki drugi europski klub. Ako je to doista dio dogovora, Dinamu bi se u budućnosti mogla otvoriti mogućnost za novi pokušaj dovođenja Alžirca.

Bennacerov odlazak iz Milana tako je za Dinamo istodobno dobra i loša vijest. Modri su ostali bez obveze plaćanja deset milijuna eura odštete, ali sada moraju računati s činjenicom da je igrač slobodan birati novu sredinu. Trenutačno sve upućuje na to da će njegova sljedeća postaja biti izvan Europe, a Dinamo bi za njegov eventualni povratak morao ponuditi vrlo konkurentne financijske uvjete.