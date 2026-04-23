Benitez dobio otkaz: Znači li to da će Jagušić konačno dobiti šansu?

AP Photo/Jon Super via Guliver Image

Rafael Benítez nakon samo šest mjeseci napušta klupu Panathinaikosa.

Iako klub još nije službeno potvrdio odluku, grčki mediji navode da je Španjolac dobio otkaz te da će otići uz otpremninu od oko pet milijuna eura, čime će ostati upisan kao najskuplji trener u povijesti grčkog nogometa.

Četiri kola prije kraja prvenstva Panathinaikos se nalazi na četvrtom mjestu doigravanja za Konferencijsku ligu, s osam bodova zaostatka za PAOK–om. Benítez je vodio momčad u 37 utakmica, uz učinak od 20 pobjeda, devet remija i osam poraza, što nije ispunilo očekivanja s obzirom na više od 30 milijuna eura uloženih u pojačanja.

Iako iza sebe ima veliku karijeru — s Liverpoolom je osvojio Ligu prvaka, s Valenciom dva naslova prvaka Španjolske, a s Chelseaom Europsku ligu — posljednjih godina rezultati su mu u padu, a Panathinaikos je još jedan klub koji je to osjetio.

Njegov odlazak ponovno otvara pitanje statusa mladog Adriana Jagušića. Hrvatski veznjak stigao je ove zime za 5,2 milijuna eura, no Benítez mu je davao vrlo malo prilika — upisao je tek četiri nastupa s klupe, ukupno 66 minuta, dok je u sedam utakmica ostao neiskorištena zamjena.

Prema grčkim medijima, upravo odnos prema Jagušiću i drugim skupim pojačanjima bio je jedan od ključnih razloga za otkaz. Uprava je navodno planirala zadržati Beníteza do kraja sezone, ali zanemarivanje igrača u koje je uloženo mnogo novca ubrzalo je odluku.

Zbog male minutaže Jagušić je ispao i iz planova izbornika Zlatko Dalića, koji je ranije razmišljao o njegovu uključivanju u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo.