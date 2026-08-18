Beljo: Pobjeda nam je bila nadohvat ruke, ali u Europi će te kazniti kada ne iskoristiš prilike

Dinamo je na Maksimiru odigrao 2:2 protiv Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.
Modri su krenuli furiozno i preko Diona Drene Belje i Mateo Lisice već nakon deset minuta imali dva gola prednosti. Ipak, norveški prvak vratio se u susret golovima Petera Christiansena i Zlatka Tripića.
Uzvrat se igra sljedeće srijede u Stavangeru, a nakon utakmice izjavu je dao strijelac prvog pogotka Beljo:
“Jako smo dobro ušli u utakmicu, ali su oni preuzeli inicijativu i kaznili naše pogreške. Znali smo da će se to kažnjavati u Europi. Imali smo inicijativu, mislim da smo bili bolji na terenu. Pobjeda nam je bila nadohvat ruke, ali u Europi će te kazniti kada ne iskoristiš prilike. To nam se dogodilo protiv Vikinga, ali i u prošlosti. Naučili smo. Idemo pokazati u uzvratu da zaslužujemo Ligu prvaka.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!