Beljo: Pobjeda nam je bila nadohvat ruke, ali u Europi će te kazniti kada ne iskoristiš prilike

Uzvrat se igra sljedeće srijede u Stavangeru, a nakon utakmice izjavu je dao strijelac prvog pogotka Beljo:

“Jako smo dobro ušli u utakmicu, ali su oni preuzeli inicijativu i kaznili naše pogreške. Znali smo da će se to kažnjavati u Europi. Imali smo inicijativu, mislim da smo bili bolji na terenu. Pobjeda nam je bila nadohvat ruke, ali u Europi će te kazniti kada ne iskoristiš prilike. To nam se dogodilo protiv Vikinga, ali i u prošlosti. Naučili smo. Idemo pokazati u uzvratu da zaslužujemo Ligu prvaka.”