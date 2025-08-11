Beljo: Odlučio sam se vratiti u Dinamo zbog Bobana i projekta koji mi je predstavio

Dogodilo se u drugom kolu… Dion Drena Beljo postigao je u uvjerljivoj pobjedi nad Vukovarom 1991 (3:0) svoj prvi pogodak za Dinamo. Iako je u prethodnoj utakmici u Osijeku bio blizu, ovaj se put otvorilo…

Novi ‘plavi 9’ probio je led. Na svoje, zadovoljstvo suigrača, struke, navijača i čelništva Dinama, piše službena stranica lige.

“Zabiti prvi pogodak na Maksimiru u Dinamovom dresu predivno je iskustvo, pogotovo zato što je stadion bio rasprodan. To su trenuci o kojima sanjaš kao dijete”, kaže Dion Drena koji je oduševljen kako je dočekan u modrom okruženju.

“⁠⁠Od prvog dana u Zagrebu sam osjetio toplu dobrodošlicu i izuzetno sam zahvalan na tome… Navijačima, ljudima u klubu i suigračima… Trudit ću se vratit im to na terenu i izvan njega”.

Modri su na otvaranju prvenstva upisali dvije pobjede uz gol-razliku 5:0, što je najbolja najava za subotnji derbi s Rijekom na Rujevici.

“Najbitnije je da smo dobili ⁠⁠prve dvije utakmice, a uz to smo igrali dobro, ali svjesni smo da imamo još puno prostora za napredak… U subotu nas čeka možda i najteži ispit do sad, kod branitelja naslova na Rujevici. Izuzetno smo motivirani za taj susret i jedva ga čekamo. Uvjeren sam da imamo kvalitetu odnijeti sva tri boda na Maksimir, a to je ono po što i idemo. Rijeka je u ritmu dvije utakmice u tjednu i sigurno im neće biti lako”.

Očekivanja od nove sezone Dinama su prilično visoka…

⁠⁠⁠”Dinamo je u prve dvije utakmice izgledao jako dobro, ali smatram da može još puno bolje. Možda smo u prve dvije utakmice s taktičke i tehničke strane imali nekih pogrešaka, ali smo to nadoknađivali voljom, željom i na kraju kvalitetom kojom imamo na terenu. Ima jako puno novih igrača u momčadi i, što je najbitnije, svatko je maksimalno motiviran pomoći momčadi koliko je to u mogućnosti. Na treninzima se radi jako i vjerujem da treneru nije lako izabrati prvih 11. čak i petoricu igrača koji bi trebali ući s klupe”.

A ciljevi…

⁠”Uvjeren sam da Dinamo ove sezone može jako puno, ne bih sada govorio o krajnjim granicama, ali mislim da se u ovoj momčadi krije veliki potencijal. Što se tiče europskih i ciljeva u našem prvenstvu, mislim da je to sasvim jasno”.

Dion Drena ima izuzetno pozitivne dojmove o SuperSport HNL-u, a pritom je itekako pozvan usporediti hrvatsko prvenstvo s austrijskim.

⁠”Uvijek volim gledati HNL, pogotovo na početku sezone kad su još svugdje dobri travnjaci. Smatram da u našoj ligi ima jako puno dobrih igrača i izuzetno mi je žao što, za razliku od Austrije, nemamo takvu infrastrukturu, pritom mislim na stadione, svlačionice, trening centre… Osobno mi je puno draži HNL i mislim da imamo bolje igrače, ali što se tiče ostalih stvari Austrija je na puno većoj razini”.

Iako ne voli davati obećanja, Beljo zna zašto je došao u Dinamo.

⁠”Nikad ne volim javno iznositi svoje ciljeve pa neću ni sad, ali sigurno ću dati sve od sebe da što više pomognem Dinamu, odigram što više utakmica, da što više budem na raspolaganju treneru. Naravno, kad dobijem priliku na terenu ću se truditi igrati što bolje, a naravno da se za napadača podrazumijeva da zabije što više golova i upiše što više asistencija. Zašto povratak? Odlučio sam se vratiti jer mi se svidio projekt koji mi je predstavio gospodin Zvonimir Boban. Često je tijekom moje karijere bilo glasina oko mog odlaska u Dinamo, ali nikako se sve stvari nisu mogle poklopiti ili sve strane postići dogovor. Sada se sve poklopilo i izuzetno sam zahvalan na povjerenju. Također, dobio sam bitnu ulogu u momčadi i to je također bio jedan od razloga mog dolaska. Jedan od razloga mog dolaska u Dinamo je i prilika da svojim igrama zaslužim povratak u reprezentacija, to je velika želja svakog igrača”.