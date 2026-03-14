Beljo nakon prvog hat-tricka karijere: ‘Na kraju sezone ćemo pogledati brojke i vidjeti je li to bilo dobro ili nije’

Gosti su poveli pogotkom Alena Grgića u 36. minuti, no Plavi su preokrenuli zahvaljujući hat-tricku Diona Drene Belja (64′, 74′, 81′) i golu Gabriela Vidovića. Konačnih 4:2 postavio je Filip Mažar u 85. minuti, zabivši svoj prvijenac za Koprivničane.

Junak pobjede Dion Drena Beljo nakon utakmice je rekao: “Ovo mi je prvi hat-trick u životu. Zaboravio sam da trebam ići po loptu, suigrači su me podsjetili, a završit će na vitrini doma.”

S tri pogotka protiv Slavena, Beljo je stigao do 17 golova ove sezone i vodeći je strijelac lige. “Ne gledam to tako. Na kraju sezone ćemo pogledati brojke i vidjeti je li to bilo dobro ili nije. To će netko drugi procijeniti, a na meni je da radim i da pomognem ekipi najviše što mogu”, rekao je napadač.

Osvrnuo se i na samu utakmicu: “U prvom poluvremenu nismo dobro ušli, Belupo je nekoliko puta dobro izašao iz našeg presinga. Nismo bili dovoljno agresivni, dovoljno energični. Zabili su pogodak iz prvog udarca po golu, ali to je nekad tako, kada nisi pravi, onda i protivnik prodiše. Dobro smo reagirali u drugom poluvremenu, preuzeli inicijativu i na kraju zasluženo okrenuli utakmicu.”