Beljo: Imam tako dobre suigrače da mogu mirno stajati u 16 metara i zabiti gol

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dvostruki strijelac Dinama je komentirao pobjedu protiv Rijeke.

U derbiju 3. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na Rujevici pred 7.776 gledatelja pobijedio Rijeku sa 2-0 upisavši i treću pobjedu na startu prvenstva.

Oba gola zabio je Dion Drena Beljo (24, 31-11m).

Bio je to okršaj aktualnog prvaka i doprvaka, a bodovi su pripali Modrima koji su prošle sezone gledali Rijeci u leđa.

Nakon susreta, za MaxSport je izjavu dao dvostruki strijelac, Dion Drena Beljo.

Zanimljivo, Beljo je po drugi put ove sezone doživio puknuće arkade, a odigrana su tek tri kola:

“Glava je dobro, rez je plići nego protiv Osijeka. Ovog puta sam nastradao od svog suigrača. Imam tako dobre suigrače koji će mi stvoriti priliku i mogu mirno stajati u 16 metara i zabiti gol.”

Usporedio je prvo i drugo poluvrijeme:

“U prvom dijelu smo igrali agresivno i energično, kako smo htjeli i kako smo se dogovorili, ali zato smo pali u drugom dijelu. Rijeka je odlična momčad, nije bilo lako, ali uspjeli smo sačuvati čistu mrežu i pobijediti, imamo tri pobjede i devet bodova. Imamo tjedan dana za pripremiti se za Istru, ovu pobjedu posvećujemo našim navijačima.”

Beljo je u uvodna tri hrvatskog prvenstva postigao već četiri pogotka, a vidjet ćemo hoće li golgeterski niz nastaviti u sljedećem kolu protiv Istre, svog bivšeg kluba.