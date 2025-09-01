‘Bel je vrlo dobro odsudio derbi, ostao je dosljedan kriteriju do samog kraja utakmice’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U derbiju petog kola SuperSport HNL-a na Poljudu Hajduk i Rijeka odigrali su 2:2 u utakmici punoj preokreta i emocija.

Rijeka je dvaput imala prednost, najprije golom Luke Menala, a zatim i pogotkom Brune Bogojevića, no domaćin se dvaput uspio vratiti u igru zahvaljujući dvostrukom strijelcu Rokasu Pukštasu.

Umorna Rijeka dvaput vodila na Poljudu, Pukštas boljem Hajduku ipak donio bod u sjajnom derbiju Garcia: Kad zabiješ u nadoknadi moraš biti zadovoljan. Stvorili smo ekipu koja se može boriti

Iako je utakmica donijela četiri pogotka i obilje uzbuđenja, nakon posljednjeg sučeva zvižduka najviše se raspravljalo o suđenju Darija Bela. Odluke glavnog arbitra izazvale su nezadovoljstvo i na domaćoj i na gostujućoj strani, pa je derbi, osim zbog rezultatske drame, ostao upamćen i po prigovorima na sudačke odluke.

Bivši prvoligaški sudac Goran Tenžera je ovako vidio suđenje Darija Bela u dvoboju Hajduka i Rijeke:

“Sudac Bel je po meni vrlo dobro odsudio ovaj derbi. Prvenstveno zato što je pustio čvrstu igru i s takvim kriterijem ostao dosljedan do samog kraja utakmice. Naravno da je to kod igrača i klupa u završnici znalo izazvati nervozu zbog svojih najčešće subjektivnih procjena. Kod takvog uravnoteženog kriterija za obje momčadi moramo sucu i istolerirati pokoju pogrešku”, započeo je za Dalmatinski portal.

“Sve opomene, kojih je kod gostiju bilo čak šest, je ispravno dodijelio. Jedno potezanje Livaje u 72. minuti je oprostio Radeljiću, možda i zato što je u prvom poluvremenu u 38. minuti i Livaja imao jedan nesmotren start na istom igraču. I nesmotren start Racija na Jankoviću u 90+3 minuti je imao temelja za opomenu. Bile su dvije situacije u kaznenom prostoru Hajduka koje su ispravno procijenjene. U 30. minuti nije jasno vidljivo je li lopta uopće pogodila Krovinovića u ruku u situaciji međusobnih napucavanja lopte iz neposredne blizine. U 38. minuti je Fruk ušao s lijeve strane u kazneni prostor praćen od Karačića. Nakon određenog međusobnog kontakta bez jasne namjere igrača Hajduka, napadač Rijeke je pao što nije imalo elemenata za dosuđivanje kaznenog udarca, posebno što je sudac takve duele puštao tijekom cijele utakmice”, dodao je pa zaključio.

“Mogao je Bel na kraju utakmice dozvoliti izvođenje ubacivanja za Hajduk, ali ja to ne bih previše problematizirao, posebno zato što je Bamba prethodno mogao pustiti da lopta ode u korner, a ne nepotrebno komplicirati u jednoj pasivnoj poziciji.”