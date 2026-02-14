BBB obilježili godišnjicu povratka imena Dinamo

Podijeli :

U 22. kolu SuperSport HNL GNK Dinamo Zagreb je na Maksimiru uvjerljivo svladao NK Istra 1961 s 4:0. Za zagrebačku momčad zabijali su Scott McKenna u 24., Dion Drena Beljo u 60., Miha Zajc u 73. i Gabriel Vidović u 87. minuti. Momčad trenera Mario Kovačević sada ima osam bodova prednosti ispred drugoplasiranog HNK Hajduk Split, koji će u nedjelju gostovati kod NK Osijek.

U drugom poluvremenu navijači GNK Dinamo Zagreb iz skupine Bad Blue Boys obilježili su 26. obljetnicu povratka klupskog imena Dinamo.

Podsjetimo, 14. veljače 2000. na skupštini je velika većina članova glasala za vraćanje starog imena, koje je osam i pol godina ranije ukinuo tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, najprije nametnuvši naziv HAŠK Građanski, a potom Croatia. Nakon njegove smrti krajem 1999. otvoren je put za povratak imena.

Obljetnica za navijače nije značila samo povratak naziva voljenog kluba, nego i simboličan kraj pritisaka i policijskog nasilja nad dijelom navijača koji su i dalje ustrajali u navijanju za Dinamo.