BBB-i: Podrška Torcidi iza brave!

Modri bi eventualnom pobjedom pobjegli na sedam bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, dok bi Vukovar s tri boda ponovno skočio na pretposljednju poziciju na ljestvici.

UŽIVO DINAMO – VUKOVAR 1:0 Beljo nakon sjajne akcije Stojkovića zabio za vodstvo Pripadnicima Torcide određen jednomjesečni pritvor zbog sukoba s navijačima Zvezde

Tijekom prvog poluvremena utakmice navijači Dinama istaknuli su transparent kojim su izrazili podršku pripadnicima Torcide koji se nalaze u pritvoru nakon incidenta u subotu navečer, 24. siječnja, kada su kod Tuzle pretukli navijače Crvene zvezde.

Na transparentu je stajala poruka: “Podrška Torcidi iza brave!”, a u istom trenutku s tribina su se orili stihovi pjesme “Hrvatska mati me rodila” u izvedbi Tomislava Brajše.