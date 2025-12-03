Bayern uz pomoć dva autogola slomio Union u osmini finala Kupa, Stanišić odigrao cijelu utakmicu

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Nogometaši minhenskog Bayerna izborili su plasman u četvrtfinale njemačkog DFB Pokala nakon pobjede 3-2 kod Union Berlina.

Oba pogotka domaći sastav je postigao iz jedanaesteraca, dok su dva od tri pogotka Bayerna bili autogolovi. Bayern je poveo u 12. minuti autogolom Ansaha, dok je Kane u 24. povećao na 2-0 i izrežirao, činilo se, lagodnu utakmicu Bayerna.

U 40. minuti Querfeld je pogodio s bijele točke za prvi pogodak Union Berlina na utakmici, ali je u nadoknadi prvog dijela Bayern vratio dva gola prednosti nakon novog autogola. Autor je bio Leite.

Querfeld je realizirao novi jedanaesterac u 55. minuti za 2-3. Do kraja ogleda obje su momčadi propuštale prilike, a rezultat se više nije mijenjao i Bayern je time potvrdio ulogu favorita.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern, dok su Josip Juranović i Marin Ljubičić ostali na domaćoj klupi za pričuve kroz čitavi susret.