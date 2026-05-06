Bayern ipak nije oštećen protiv PSG-a? Evo što kažu pravila

Prvo poluvrijeme uzvrata polufinala Lige prvaka između Bayerna i PSG-a obilježile su dvije sporne situacije u kaznenom prostoru gostiju.
Prva se dogodila u 29. minuti kada su domaći tražili igranje rukom Nuna Mendesa, koji je već imao žuti karton, no sudac João Pinheiro nije reagirao.
Nedugo zatim uslijedila je nova kontroverza. Nakon centaršuta Josipa Stanišića i intervencije Matveja Safonova, lopta je pogodila Joãa Nevesa u ruku unutar kaznenog prostora. Iako je snimka pokazala da je ruka bila u neprirodnom položaju, sudac nije dosudio kazneni udarac.
Prema pravilima, ne radi se o kažnjivom igranju rukom kada lopta nakon dodira suigrača pogodi igrača iste momčadi, osim ako taj igrač potom postigne pogodak. Kako to ovdje nije bio slučaj, igra je nastavljena bez prekršaja.
