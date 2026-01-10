Baturina u 94. sjajnim pogotkom donio bod Comu protiv Morine Bologne!

Podijeli :

Alessandro Garofalo via Guliver

U napetom i žestokom ogledu 20. kola talijanske Serie A nogometaši Coma i Bologne su remizirali 1-1, a domaći junak bio je hrvatski reprezentativac Martin Baturina.

Sve do 94. minute Bologna je s igračem manje čuvala vodstvo 1-0, ali je u tom trenutku domaće navijače razveselio Baturina.

Talijani o Modriću: ‘Njegovo visočanstvo napravilo je previše pogrešaka’ Inter zainteresiran za Robinhovog sina (18)

Prvi pogodak na ogledu postigao je Cambiaghi u 49. minuti, a brzo nakon toga isti je igrač svoju momčad stavio na veliko iskušenje. U 60. minuti je Cambiaghi pocrvenio zbog udaranja suparničkog igrača laktom, a Como je sve do kraja žestoko napadao i tražio preokret ili barem bod.

Baturina je u igru ušao u 84. minuti, a deset minuta kasnije je sjajno pogodio s vrha šesnaesterca, pod gredu u suprotni kut, za konačnih 1-1. Bio je to njegov drugi pogodak u dresu Coma ove sezone. Vratar Nikola Čavlina i Ivan Smolčić ostali su na domaćoj klupi za pričuve, baš kao i Nikola Moro na gostujućoj.

Como je ostao šesti na ljestvici, kao i Bologna na osmom mjestu.