Baturina odličnom predstavom oduševio medije: ‘Ovo je kraj njegove prilagodbe’

xAntonioxBalascox via Guliver

Como je u 16. kolu Serie A na svom terenu poražen od Milana rezultatom 3:1. Domaćini su poveli već u 10. minuti kada je Marco Olivera Kempf zatresao mrežu, no Milan je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela izjednačio pogotkom Nkunkua s bijele točke.

U nastavku susreta Adrien Rabiot s dva gola, u 55. i 88. minuti, osigurao je pobjedu gostima.

Pogodak za vodstvo Coma stigao je nakon kratko izvedenog kornera. Martin Baturina je precizno ubacio na drugu stativu, gdje je Kempf glavom poentirao. Bila je to sjajna asistencija hrvatskog reprezentativca, kojoj se sve više pridaje značaj jer se njegov status u momčadi očito mijenja.

Nekadašnji igrač Dinama prošlog je kola ušao s klupe i zabio pogodak za remi protiv Bologne, a sada je prvi put krenuo od početka i bio među najbolje ocijenjenim igračima Coma. Posebno ga je pohvalila Gazzetta dello Sport, iako je ranije često bila kritična prema njegovim nastupima. Kako navode, Baturini je trebalo vremena da se prilagodi talijanskom nogometu, no trener Cesc Fabregas mu sada sve više ukazuje povjerenje.

“Gol protiv Bologne očito mu je donio dodatno samopouzdanje, što je potvrdio i ovom asistencijom. Ova utakmica vjerojatno označava kraj njegove prilagodbe na Serie A”, piše Gazzetta, koja je Baturinu nagradila visokom ocjenom 7. Istu ocjenu u redovima Coma dobio je još samo Nico Paz, dok je za igrača utakmice očekivano proglašen dvostruki strijelac Adrien Rabiot.