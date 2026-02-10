Baturina novim golom poveo Como prema uspjehu kakvog čekaju već 40 godina

Podijeli :

Como je u četvrtfinalu talijanskog nogometnog Kupa porazio Napoli nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Nakon 90 minuta bilo je 1:1, a Como je poveo novim pogotkom Martina Baturine koji je u 39. minuti bio siguran izvođač udarca s bijele točke. Ipak, sastav Cesca Fabregasa okliznuo se već na startu nastavka kad je Antonio Vergara zabio za 1:1. Nakon 90 minuta išlo se na izvođenje penala gdje je Como bio bolji sa 7:6, a tragičar kod Napolija ispao je Stanislav Lobotka. Baturina i Smolčić odigrali su cijeli susret, a oba Hrvata su bila sigurna u raspucavanju penala. Como je ušao u prvo polufinale Coppa Italije nakon 40 godina!

