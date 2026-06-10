Barcelona uoči Svjetskog prvenstva kupila trećeg najmlađeg igrača na Mundijalu

Uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi Barcelona je odlučila aktivirati otkupnu klauzulu talentiranom 18-godišnjaku Hamzi Abdelkarimu.
Mladi Egipćanin rođen na Novu godinu 2008. godine prije šest mjeseci stigao je na posudbu u Barcelonu B iz egipatskog velikana Al Ahlyja.
Za drugu momčad katalonskog velikana nije igrao, ali je nastupao za U-19 ekipu za koju je postigao prvijenac u ožujku protiv Huesce.
Mladi Abdelkarim pozvan je i na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi gdje će predstavljati Egipat. U posljednje dvije prijateljske utakmice, protiv Rusije i Brazila, Abdelkarim je upisao svoje prve nastupe za sjevernoafričku državu.
Barcelona će za njegove usluge Al Ahlyju platiti 1,5 milijuna eura, a mogući su i bonusi.
Egipćanin će na Mundijalu biti treći najmlađi sudionik, a ako zaigra za prvu momčad Barcelone, postat će prvi Egipćanin kojemu je to pošlo za rukom. Najmlađi igrač na Svjetskom prvenstvu bit će Meksikanac Gilberto Mora.
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