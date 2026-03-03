Barcelona umalo izvela čudo, Atletico jedva do finala Kupa Kralja!

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Atletico Madrid stigao je s velikih 4:0 na uzvrat polufinala Kupa kralja na Camp Nou kod Barcelone, a na kraju je, unatoč porazu 3:0, teškom mukom uspio izboriti plasman u finale Barcelona je slavila dvama pogocima Bernala te Raphinhe iz kaznenog udarca, no nije imala snage za potpuni preokret i nadoknadu velikog zaostatka iz prve utakmice. Atletico će u finalu igrati protiv boljeg iz ogleda Real Sociedada i Athletic Bilbaa.

