Barcelona Poljaka ponovno ‘šalje’ u mirovinu, umjesto njega dolazi Livaković?!

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Barcelona želi dovesti Dominika Livakovića (31), tvrdi turski novinar Ferudun Niğdelioğlu s portala Yeni Açık. Prema njegovim informacijama, katalonski velikan zainteresiran je za hrvatskog reprezentativnog vratara, a Fenerbahçe bi njegovim odlaskom mogao zaraditi između tri i četiri milijuna eura.

Livaković se ovog ljeta nalazi u potrazi za novim klubom. U Fenerbahçeu više ne računaju ozbiljno na njega nakon sezone u kojoj je branio na posudbama u Gironi i Dinamu, no hrvatski vratar još uvijek ima ugovor s turskim klubom do ljeta 2028. godine.

Upravo je odšteta bila najveća prepreka njegovu povratku u Dinamo. Zagrepčani su ga željeli ponovno dovesti na Maksimir, a ni Livakovićeva želja za povratkom nikada nije bila sporna. Međutim, Dinamo i Fenerbahçe nisu uspjeli pronaći zajednički jezik oko financijskih uvjeta.

Barcelona, Fenerbahçe’den Dominik Livaković’i kadrosuna katmak üzere. Fenerbahçe, bu transferden 3-4 milyon avro kazanacak. (Ferudun Niğdelioğlu) pic.twitter.com/hmXSyFqhmE — Yeni Açık (@yeniacikcom) August 16, 2026

Ako do transfera zaista dođe, teško je očekivati da bi Livaković odmah dobio veliku minutažu u Barceloni.

Katalonci na vratima imaju Joana Garciju, 25-godišnjeg Španjolca kojeg su prošlog ljeta doveli za 25 milijuna eura i kojem su namijenili ulogu prvog vratara. Njegova trenutačna zamjena je iskusni Wojciech Szczesny, koji je prije dvije godine izašao iz mirovine kako bi se priključio Barceloni.

Poljskom vrataru ugovor istječe na kraju sezone, pa bi upravo njegov odlazak mogao otvoriti prostor za Livakovića.

Barcelona bi tako hrvatskog reprezentativca mogla vidjeti kao dugoročnu zamjenu za Szczesnyja, odnosno iskusnog vratara koji bi pružao konkurenciju Garciji i bio spreman uskočiti kada god bude potrebno.

Zanimljiv detalj cijele priče jest činjenica da Livakovića i Joana Garciju zastupa isti menadžer – Andy Bara. Hrvatski agent tako bi, u slučaju realizacije transfera, u istom klubu mogao imati dvojicu svojih najvrjednijih vratara.

Za sada, međutim, nema dogovora i Barcelona je tek jedna od opcija u Livakovićevoj potrazi za novom sredinom. Nakon što je propao njegov povratak u Dinamo, katalonski velikan predstavljao bi sasvim neočekivani nastavak priče.