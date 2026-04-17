Barcelona ne odustaje od kritika i žalbi: Na pomolu je ozbiljan sukob s UEFO-om

Radi se o drugom obraćanju UEFA-i u kratkom razdoblju, pri čemu klub tvrdi da su ključne situacije pogrešno procijenjene. Predsjednik Joan Laporta posebno je oštro reagirao, nazvavši suđenje sramotnim. Istaknuo je niz spornih trenutaka, poput isključenja Paua Cubarsíja i Erica Garcíje, mogućeg igranja rukom Marca Pubilla, nedosuđenog jedanaesterca na Daniju Olmu te incidenta u kojem je ozlijeđen Fermín López.

Laporta tvrdi da su te odluke ozbiljno utjecale na tijek utakmica i nanijele veliku štetu Barceloni. Klub je u službenom priopćenju ublažio ton, ali i dalje naglašava da su pogreške sudaca i VAR-a imale izravan utjecaj na ishod te da su uzrokovale sportsku i financijsku štetu.

“Prvo, želim čestitati Atlético Madridu, ali to ne mijenja činjenicu da je suđenje, kako glavnog suca tako i VAR-a, bilo sramotno. Nepodnošljivo je što su nam učinili. U prvoj utakmici nam već nisu sudili školski jedanaesterac i isključili su nam igrača za situaciju koja je bila za žuti karton. Taj crveni karton nas je teško oštetio”, rekao je Laporta.

"Bio je to dvoboj u kojem su nas sudačke odluke jako pogodile. U drugoj utakmici Eric Garcia nije bio zadnji igrač obrane, Jules Koundé je stizao. Sudac je prvo pokazao žuti karton, ali je VAR intervenirao i poništio ga. Udarac Ferrana Torresa bio je gol, jedanaesterac na Daniju Olmu bio je očit, a prekršaj na Fermínu bio je nedopustiv jer mu je gornja usna bila potpuno razderana. A onda je dao karton Gaviju… Dječak je trpio bolove dok su ga šivali, a za to nije dosuđen ni prekršaj. To je neprihvatljivo", dodao je.

Uz žalbu, Barcelona poziva na reformu sudačkog sustava i veću transparentnost, nudeći suradnju kako bi se poboljšala primjena pravila igre u europskim natjecanjima.

Podsjetimo, UEFA je već odbacila njihovu prethodnu žalbu, zaključivši da u spornoj situaciji s navodnim igranjem rukom nije bilo elemenata za kaznu.