Barcelona ima problema sa stadionima, ne zna gdje će igrati utakmicu za dva tjedna

AP Photo/Joan Monfort, File via Guliver

Barcelona nastoji ubrzati radove kako bi veliki derbi 4. kola La Lige protiv Valencije (13. ili 14. rujna) ipak odigrala na Camp Nouu.

U utorak će Gradsko vijeće Barcelone obaviti ključnu inspekciju i odlučiti hoće li stadion, privremeno osposobljen za 27.000 gledatelja, moći primiti navijače.

Ako povratak ne bude odobren, kao rezervna opcija razmatra se stadion Montilivi u Gironi, dok je Montjuic otpao zbog koncerta Post Malonea. Zamjena domaćinstva nije moguća, a stadion Johan Cruyff ne ispunjava kapacitet propisan za La Ligu.

Poseban problem predstavlja Liga prvaka, gdje UEFA zahtijeva minimalno 45.000 mjesta, što će biti moguće tek nakon dovršetka iduće faze radova. Do četvrtka, kada je ždrijeb grupne faze, klub mora donijeti odluku i prijaviti stadion.