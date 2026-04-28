Barcelona ima plan za Rashforda

Katalonski klub ima mogućnost ovog ljeta otkupiti 28-godišnjeg napadača za 26 milijuna funti (oko 30 milijuna eura), ali zbog financijskih ograničenja i pravila financijskog fair-playa ne želi aktivirati tu klauzulu. Zato u Barceloni razmatraju novu ponudu za posudbu nakon završetka sezone.

S druge strane, iz Manchester Uniteda su ranije jasno poručili da ne planiraju prihvatiti nižu odštetu niti su skloni novoj posudbi. Klub s Old Trafforda preferira ili povratak igrača ili trajni transfer po dogovorenim uvjetima.

Rashford je ove sezone ostavio dobar dojam u dresu Barcelone. Ukupno je upisao 45 nastupa, zabio 13 golova i dodao 13 asistencija, a nedavno je pogodio i u pobjedi nad Getafeom 2:0.

Planovima Barcelone mogao bi se ispriječiti i interes za Juliána Álvareza iz Atlético Madrida. Trener Diego Simeone potvrdio je da zanimanje Barcelone postoji, što bi moglo utjecati na slaganje napada za iduću sezonu.