Barcelona dobila dopuštenje za povećanje kapaciteta Camp Noua

Nogometni klub Barcelona dobila je dozvolu za povećanje privremenog kapaciteta stadiona Camp Noua, čija je obnova znatno odgođena, na 63 000 mjesta, što je nešto više od polovice konačnog kapaciteta, objavili su aktualni španjolski prvaci.

Nakon više od dvije godine potpunog zatvaranja, katalonski klub se konačno mogao vratiti na svoj kultni stadion prošlog studenog, s kapacitetom od samo 45 000 gledatelja.

S dozvolom za otvaranje VIP zona i donjeg dijela sjeverne tribine, kapacitet Camp Noua sada će se “povećati na 62 652 gledatelja”, izjavila je Barça u priopćenju za javnost.

Ovo dugo očekivano odobrenje, koje je dao gradonačelnik Barcelone, stupit će na snagu za utakmicu protiv Seville u nedjelju u sklopu 28. kola La Lige. Katalonski klub potom bi trebao ugostiti Newcastle 18. ožujka u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

To su dobre vijesti za vodeći sastav španjolske lige, čiji je stadion u početku trebao ponovno biti otvoren krajem 2024. prije nego što je pretrpio nekoliko odgoda. Barça će, međutim, morati pričekati još nekoliko mjeseci – vjerojatno do ljeta 2027. – prije otvaranja treće i posljednje razine, čime će ukupni kapacitet najvećeg europskog stadiona porasti na 105.000 mjesta.

Nakon ovih 1.5 milijardi eura vrijednih renovacija, stadion Camp Nou će također imati krov, dok ga je prije imala samo jedna tribina.