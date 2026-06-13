Bamba napušta Hajduk? Interes postoji, ali…

Abdoulie Sanyang Bamba ovog bi ljeta mogao napustiti Hajduk.
Gambijski krilni napadač nalazi se među igračima za koje je klub spreman saslušati ponude, a interes za njegove usluge već stiže iz Bugarske, prenosi Index.
Prema dostupnim informacijama, na Poljud su pristigle prve ponude, no u Hajduku smatraju da ponuđeni iznosi ne odgovaraju vrijednosti 27-godišnjeg nogometaša. Cilj Splićana je zaraditi barem onoliko koliko su prije dvije godine dana za njegov dolazak, odnosno oko 600 tisuća eura.
Bamba bi tako mogao slijediti put Ante Rebića i Ikera Almene, koji više nisu dio Hajdukove svlačionice. Almeni je završila posudba, dok Rebić nije produžio ugovor s klubom.
Gambijcu bugarski nogomet nije nepoznanica jer je još 2018. nastupao za Hebar prije povratka u domovinu, nakon čega je karijeru nastavio u belgijskom Lommelu i francuskom Grenobleu, odakle je stigao u Split.
U dresu Hajduka odigrao je ukupno 56 utakmica te postigao sedam pogodaka uz četiri asistencije. Prošle sezone upisao je četiri gola i tri asistencije u 29 nastupa, a ugovor s Bijelima veže ga do ljeta 2027. godine. Bio je blizu odlaska već prošle zime, no tada je odbio ponudu iz Bjelorusije vrijednu oko 500 tisuća eura uz bonuse i postotak od budućeg transfera.
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