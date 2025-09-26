Bakrar otkrio je li mu draži gol Hajduku ili Feneru: ‘Kad sam…’

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic)

Monsef Bakrar početkom kolovoza stigao je u Dinamo iz New York Cityja, što je bio njegov povratak u SHNL. Transfer u Maksimir bio je planiran još ranije, no umjesto Dinama iz Istre 1961 otišao je u SAD.

Iako je tek treći napadač u momčadi Marija Kovačevića, brzo je pokazao da se na njega može ozbiljno računati mjesto. U manje od dva mjeseca i svega 187 minuta na terenu postigao je pet golova, među kojima se posebno ističu onaj protiv Hajduka i pogodak Fenerbahčeu.

Bakrar je u intervjuu za Novu TV otkrio koji mu je gol draži.

“Hajduku. Drugačiji je to osjećaj, zato što znamo da je to derbi. Rekao sam već da volim taj stadion i tu atmosferu. Kad sam došao tamo, zabio sam pogodak, bilo je posebno.”

Ispred njega su Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović.

“Dobijem nekoliko minuta u svakoj utakmici. Drago mi je što trener ima povjerenja u mene i nadam se, naravno, da ću dobivati i više minuta u budućnosti i da ću pomoći momčadi.”

Otkrio je i tko mu je najbolji suigrač.

“Miško, Mišić”

A najbolji vodič po Zagrebu:

“Mateo Lisica. Uvijek je uz mene. Puno mi je pomogao otkako sam došao.”