Bajka je napisana: Klub iz sela od 1485 ljudi postao prvak Švedske!

Mjallby AIF

Mjällby AIF postao je prvak Švedske po prvi put u povijesti.

U 27. kolu Allsvenskana slavili su protiv Göteborga 2:0 i tri kola prije kraja osigurali naslov s nedostižnih 11 bodova ispred Hammarbyja. Golove su zabili Jacob Bergström i Tom Pettersson.

Klub dolazi iz Hällevika, mjesta na jugu Švedske s tek 1485 stanovnika, čime je postao prvak iz najmanje sredine u povijesti UEFA-inih članica. Iduće sezone igrat će u kvalifikacijama za Ligu prvaka, što će im ujedno biti i prvi nastup u europskim natjecanjima.

Radi se o klubu koji je do 2018. bio trećeligaš, a u zadnjih šest sezona etablirao se u prvoj ligi, završavajući između 5. i 10. mjesta. Danas vrijede 15.7 milijuna eura i deveti su najvrjedniji klub u ligi – manje od, primjerice, Istre iz Hrvatske.

Momčad predvodi 59-godišnji Anders Torstensson, bivši školski ravnatelj koji se nogometom bavi iz entuzijazma. Najbolji strijelac im je 20-godišnji Gambijac Abdoulie Manneh sa svega šest golova, a najvrjedniji igrač Elliot Stroud (2.5 mil. €) stigao je iz treće lige. Skautira ih Arvid Franzen, poštar koji klub prati iz grada udaljenog šest sati vožnje.