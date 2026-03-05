Austrijskom treneru pred ključni okršaj s Tudorom oduzeta vozačka dozvola

Podijeli :

xConorxMolloyx via Guliver

Preuzeo je odgovornost za svoje postupke.

Trener Crystal Palacea Oliver Glasner ostao je bez vozačke dozvole na šest mjeseci nakon što je u Londonu ponovno uhvaćen u prekoračenju brzine. Austrijancu je zabrana izrečena automatski jer je već imao nekoliko prometnih prekršaja, a posljednji je priznao pred Prekršajnim sudom u londonskom Willesdenu.

Nadzorna kamera snimila ga je 15. srpnja prošle godine na ulici Old Kent Road dok je svojim BMW-om vozio 29 milja na sat (oko 47 km/h) u zoni u kojoj je dopušteno najviše 20 milja na sat (oko 32 km/h). Glasner je sudu poslao rukom pisanu izjavu u kojoj je priznao krivnju i poručio da preuzima punu odgovornost za svoj postupak.

“U potpunosti preuzimam odgovornost za svoje postupke i shvaćam ozbiljnost situacije. Poduzeo sam korake kako bih osigurao da se ovo više ne ponovi. S obzirom na prirodu svog posla, pobrinut ću se da riješim ovaj problem”, napisao je.

Osim zabrane vožnje, mora platiti i ukupno više od tisuću funti – 660 funti kazne, 130 funti sudskih troškova te 264 funte naknade za žrtve prometnih nesreća.

Incident se dogodio nedugo nakon velikog uspjeha Crystal Palacea. Glasner je u svibnju prošle godine s londonskim klubom osvojio FA kup, no samo nekoliko dana prije nego što je snimljen u prekršaju klubu je promijenjen europski status pa je umjesto Europske lige završio u Konferencijskoj ligi.

Crystal Palace u petak u 21 sat igra važnu utakmicu protiv Tottenhama koji vodi Igor Tudor.