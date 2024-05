Šimić i Sučić dobivaju novog trenera, bio je Kloppov pomoćnik čak 9 godina

Podijeli :

xFabianxWeiratherx-xFCxRedxBullxSalzburgx via Guliver

Nizozemac Pepijn Lijnders od sljedeće će sezone biti glavni trener višestrukog austrijskog prvaka RB Salzburga.

Lijnders u Salzburg dolazi s mjesta pomoćnog trenera u Liverpoolu gdje je proveo naveći dio od posljednjih devet godina, prvo je od srpnja do listopada 2015. bio pomoćnik Brendanu Rodgersu, a od Rodgersove smjene i Juegenu Kloppu. Jedino razdoblje kada nije bio asistent u Liverpoolu bilo je od siječnja do svibnja 2018. godine kada je vodio NEC Nijmegen, što mu je dosada bio jedini samostalni posao u dosadašnjoj karijeri. No, kako s NEC-om tada nije uspio izboriti povratak u prvu nizozemsku ligu, vratio se u Liverpool.

Sa Salzburgom je Lijnders potpisao ugovor na tri godine.

Salzburg je osvojio svih posljednjih 10 naslova austrijskog prvaka, ali taj je niz u velikoj opasnost da bude prekinut s obzirom da kolo prije kraja ovosezonskog prvenstva na ljestvici vodi Sturm s dva boda više od Salzburga. Zbog loših rezultata ove sezone prošlog je mjeseca Salzburg otpustio trenera Gerharda Strubera, a kao privremeno rješenje do kraja ove sezone na mjesto prvog trenera postavljen je Onur Cinel.