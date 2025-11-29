Atletico rutinski porazio Oviedo, Brekalo cijelu utakmicu proveo na klupi

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Bez problema su nogometaši madridskog Atletica upisali tri domaća boda u 14. kolu španjolske La Lige, pobijedili su Oviedo s 2-0.

Junak utakmice bio je norveški napadač Alexander Sorloth koji je postigao oba pogotka, u 16. i 26. minuti. Rutinski je Atletico odradio ostatak utakmice, sačuvao vodstvo i upisao nove bodove.

Privremeno je Atletico stigao na treće mjesto ljestvice. Preskočio je Villarreal i došao je gradskom rivalu Realu na bod zaostatka, no i Villarreal i Real imaju utakmicu manje.

Oviedo je i dalje posljednji na ljestvici, a ove subote s klupe je Ovieda cijelu utakmicu pratio hrvatski nogometaš Josip Brekalo.

Uspješno subotnje gostovanje imali su nogometaši Athletica iz Bilbaa te su slavili u Valenciji kod Levantea 2-0. Utakmica je riješena u prvom poluvremenu jer su Baskijci veliki odmor dočekali s dva gola prednosti. Strijelci su bili Navarro već u trećoj minuti i potom Nico Williams u 44. minuti.

Unatoč pobjedi Athletic se nije pomaknuo na ljestvici, ostao je na osmom mjestu. Levante je i dalje u problemima te se nalazi na pretposljednjoj poziciji.

Očekivano su nogometaši Barcelone upisali novu pobjedu u španjolskoj La Ligi, na svom su Camp Nou svladali Alaves 3-1 u 14. kolu.

Na samom startu ogleda dogodio se šok jer su gosti poveli iz prvog napada. U prvoj minuti domaću mrežu je zatresao Ibanez. No, uspjela je Barcelona preokrenuti rezultat do kraja poluvremena. Nakon vrlo sličnih akcija i povratnih loptu zabijali su Lamine Yamal u osmoj i Dani Olmo u 26. minuti za 2-1. Sve je zaključio upravo Olmo koji je u 93. minuti postavio konačnih 3-1.

Barcelona je ponovno prva na ljestvici. Ima dva boda više od Reala, ali Madriđani imaju utakmicu manje.

U prvom subotnjem ogledu 14. kola nije bilo pobjednika nakon što su nogometaši Mallorce i Osasune odigrali 2-2. Nakon vrlo tvrdog i nervoznog prvog poluvremena, u kojima nije bilo pravih prilika na obje strane, domaćin je, činilo se, utakmicu prelomio na početku nastavka. Dvostruki je strijelac bio Muriqi koji je prvo u 62. minuti realizirao jedanaesterac za 1-0, dok je samo četiri minute kasnije zabio za povećanje na 2-0.

Gosti su sjajnom završnicom ipak stigli do boda. U 83. minuti na 1-2 je smanjio Raul Garcia, dok je Boyomo u 92. bio strijelac za 2-2 i konačnu podjelu bodova. Boyomo je pogodio volej udarcem iz okreta.

Mallorca je napredovala za jedno mjesto i sada je 15., dok je Osasuna ostala na 17. poziciji. Hrvatski napadač Ante Budimir igrao je za goste do 71. minute.

U nedjelju igraju Real Sociedad – Villarreal, Sevilla – Betis, Celta – Espanyol i Girona – Real Madrid, dok će Rayo Vallecano – Valencia posljednju utakmicu kola odigrati u ponedjeljak.