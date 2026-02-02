Atalanta prodala najveću zvijezdu u Atletico, evo koliko će zaraditi

Podijeli :

xKazimierzxKoperx via Guliver

Nigerijski napadač Ademola Lookman (28) napustio je Atalantu i karijeru će nastaviti u redovima Atletico Madrida, objavili su klubovi.

Lookman je za Atletico potpisao ugovor do 30. lipnja 2030.

“Radi se o svestranom i dinamičnom napadaču koji je sposoban igrati i kao drugi napadač i kao krilo na oba boka”, objavio je španjolski nogometni velikan.

Nigerijac je u Atalanti proveo četiri i pol godine postigavši 55 golova u 137 nastupa. Igrao je i za Leicester City, Fulham, RB Leipzig, Everton i Charlton.

Lookman je rođen u Engleskoj, no njegovi roditelji su Nigerijci. U mlađim uzrastima je igrao za englesku vrstu, čak je u dresu “Gordog Albiona” osvojio Svjetsko prvenstvo do 20 godina. Međutim, od 2022. nastupa za Nigeriju postigavši 11 golova u 41 nastupu.

Klubovi nisu naveli financijske detalje ugovora, no talijanski mediji navode kako je preselio u Atletico za 35 milijuna eura i bonuse.