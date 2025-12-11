Aston Villa dovodi mladog Brazilca za 11.5 milijuna eura?

Brazilski krilni nogometaš 19-godišnji Alysson, koji igra za Gremio, blizu je prelaska u Aston Villu, objavili su britanski mediji.

Alyssonu ugovor s Gremiom ističe u prosincu 2029. i engleski bi klub trebao za njega platiti oko 11.5 milijuna eura odštete uključujući bonuse.

Ove godine je mladi brazilski nogometaš odigrao 38 utakmica u svim natjecanjima za Gremio, te je upisao jedan pogodak i dvije asistencije. Alysson bi se trebao priključiti U-21 ekipi Aston Ville.

Aston Villa ove sezone bilježi odlične rezultate u Premier ligi, nalazi se na trećem mjestu sa tri boda manje od vodećeg Arsenala.