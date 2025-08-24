Asanović otkrio što misli o Garciji, a dotaknuo se i najvećeg problema Hajduka

Legendarni veznjak Hajduka i hrvatske reprezentacije, Aljoša Asanović, najavio je susret za Sportske novosti:

“Baš me zanima kako će se Garcijin sastav nadigravati s jačim momčadima”, rekao je Asanović, koji je trenutačno zaposlen u UEFA-i.

Osijek dočekuje Hajduk u derbiju kola, ovo su mogući sastavi Juniori Hajduka suvereno krenuli u novu sezonu, a onda doživjeli težak poraz na gostovanju

“Dopada mi se ideja koju tretira Garcia, problem je, tako mi izgleda, kako iz niskog starta brže proći do druge trećine i tada ući u završnicu. Činjenica je da Hajduk ima napadački potencijal, to se pokazuje i po broju udaraca na vrata na nekim utakmicama. S druge strane, akutno je pitanje stopera, taj problem treba obvezno riješiti. A što se tiče susreta s Osijekom, držim da je Hajduk u stanju doći do tri nova boda”, dodao je Asanović.