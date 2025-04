Arteta iskren nakon uspjeha karijere: ‘Ovo je sve zasluga Pepa, a Saku sam htio ošamariti’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Ne samo da su Topnici obranili rezultat iz Londona (3:0), nego su pobijedili i u Madridu.

Na velik, vjerojatno i najveći uspjeh u svojoj trenerskoj karijeri se osvrnuo trener Mikel Arteta.

„Na ovom sam stadionu po prvi put bio kao trener. Tek kad dođete ovdje, postane vam jasno koliko je tu potencijala za stvaranje apsolutnog kaosa. No, mi smo kontrolirali utakmicu, ali i atmosferu, poprilično dobro. Ovo je bila jedna od najvažnijih noći moje karijere. Mislio sam i na svoju ženu, djecu i cijelu obitelj, cijeli su tjedan slušali o tome što se može dogoditi na ovom stadionu. Sretan sam i zbog svojih igrača, ali i navijača”, objasnio je Arteta koji nije skrivao sreću nakon utakmice.

Osvrnuo se i na dosta loše izvedeni penal Bukaya Sake pri rezultatu 0:0.

„Kad sam vidio kako je Bukayo izveo jedanaesterac, došlo mi je da mu opalim šamar. No, što ja tu mogu, to je bila njegova odluka, i to je to. Najviše sam se brinuo kako bi to sve moglo utjecati na njega, poglavito emocionalno, odnosno kako će se ponašati u ostatku utakmice”.

Arteta je posebnom trenerskom imenu dao zasluge za sjajan rezultat.

„U srijedu ujutro nazvao Pepa Guardiolu, jer sam ovdje zahvaljujući njemu. On je bio moja inspiracija, i kao trener i kao igrač, a i proveo sam četiri godine u njegovom stožeru. Ako sam stigao sve do ovdje, to je zahvaljujući njemu”.