Arteta: Analizirali smo sve što je Tudor radio tijekom karijere

Utakmica tako nosi veliku važnost za obje strane. Dok se Arsenal bori za naslov, Spursi u debiju Igora Tudora traže stabilnost i bijeg od opasne zone. Mikel Arteta poručuje da njegova momčad mora ostati maksimalno fokusirana:

“Imamo vrlo jasnu poruku za sebe, moramo živjeti u sadašnjosti.“

Tudor: Tottenham će sto posto i sljedeće sezone biti u Premier ligi

Naglasio je da se igrači ne smiju opterećivati kalkulacijama, već razmišljati samo o onome što mogu kontrolirati u tih 90 minuta. O pripremi za Tottenham pod novim trenerom rekao je:

“Analizirali smo sve što je radio tijekom karijere, u različitim klubovima, s različitim formacijama, kao i igrače koje Tottenham ima na raspolaganju.”

“Na temelju toga imat ćemo sposobnost prilagoditi se onome što utakmica bude zahtijevala. Međutim, glavni fokus je na onome što mi moramo učiniti da bismo pobijedili“, dodao je Arteta.