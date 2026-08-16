Arsenal razbio Manchester City i osvojio prvi trofej sezone

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GodfreyxPitt via Guliver Image

U nedjelju je odigrana prva službena utakmice elitnog engleskom nogometa. U tamošnjem Community Shieldu (Superkup) su se na Millennium stadionu u Cardiffu sreli Arsenal, osvajač Premier lige i Manchester City, osvajač oba kupa (EFL i FA). Nakon najbržeg pogotka u povijesti Superkupa Arsenal je zagospodario travnjakom te je slavio na kraju s 3:0.

Topnici su već u prvom napadu zabili gol za vodstvo. Nakon pritiska na obranu Manchester Cityja odlično se snašao mladi Myles Lewis-Skelly koji je uposlio Riccarda Calafiorija da bi Talijan u maniri pravih napadača zabio za 1:0 unutar prvih 25 sekundi. To je ujedno bio i najbrži gol u povijesti Superkupa te je srušio Bobbyja Owena koji je 1968. godine za City protiv West Bromwich Albiona mrežu zatresao nakon 35 sekundi.

Bilo je kasnije prilika s obje strane, ali mrežu je ponovno uspio zatresti Arsenal. U 28. minuti je Kai Havertz zabio za 2:0 Topnika. S desne strane je ubacio Martin Odegaard čija je lopta pronašla Christosa Tzolisa da bi grčko pojačanje Arsenala uposlilo Nijemca koji zabija za 2:0, rezultat s kojim se otišlo na predah u Community Shieldu.

Nisu Topnici u drugom dijelu puno čekali na novi gol. Već u 48. minuti je Tzolis upisao svoju drugu asistenciju, a ovaj put je mrežu zatresao kapetan Arsenala Odegaard. On se našao nečuvan u kaznenom prostoru te je pričekao da Gianluigi Donnarumma legne na pod prije nego li se odlučio poslati loptu u nebranjeni dio mreže.

Bilo je prilika na obje strane do kraja utakmice, ali golova nije bilo i Arsenal je s 3:0 osvojio prvi trofej u novoj sezoni.

Arsenal je ovom pobjedom osvojio svoj 18. Community Shield, prvi nakon 2023. godine i treći pod vodstvom Mikela Artete koji još ne zna za poraz u ovom natjecanju.