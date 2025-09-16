Arsenal ne gubi na otvaranjima Lige prvaka, posljednji put ih je pobijedio – Dinamo

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic by Guliver

Večeras je u 18:45 započeo ligaški dio nove sezone UEFA Liga prvaka, a odmah je stigla i prva gostujuća pobjeda — ostvario ju je Arsenal. Engleski klub slavio je s 2:0 protiv Athletic Bilbao na San Mamés, a oba su pogotka pala u drugom poluvremenu.

Domaćin je u prvom dijelu bio nešto bolji i stvorio nekoliko izglednih prilika, ali ih nije iskoristio. U nastavku se Arsenal probudio i preuzeo kontrolu. U 72. minuti pogodio je Gabriel Martinelli, samo 36 sekundi nakon što je ušao u igru, a asistent je bio Leandro Trossard. U 87. minuti zamijenili su uloge — Martinelli je asistirao, a Trossard zabio za potvrdu pobjede i konačnih 2:0.

Za Topnike je ovo bila osma uzastopna pobjeda na otvaranju Lige prvaka, a zanimljivo je da ih je posljednji u prvom kolu najelitnijeg europskog natjecanja svladao Dinamo Zagreb — još 2015. godine na Stadion Maksimir, kada su hrvatski prvaci slavili 2:1.

Tada je u 25. minuti Hillal Soudani sjajno proigrao Josip Pivarić, čiji je udarac obranio David Ospina, ali se lopta odbila od Alex Oxlade-Chamberlain u mrežu. U drugom dijelu je Junior Fernandes nakon kornera sjajno skočio i pogodio za 2:0, a Arsenal je do kraja uspio samo ublažiti poraz preko Theo Walcott u 79. minuti, kada je matirao Eduardo Carvalho za konačnih 2:1.

Od tog poraza Arsenal je na otvaranju Lige prvaka nanizao osam utakmica bez poraza, uključujući čak šest pobjeda.