Arsenal je u polufinalu Lige prvaka

Arsenal je izborio plasman u polufinale Lige prvaka nakon što je prije osam dana u Lisabonu slavio protiv Sportinga 1:0, i to pogotkom Kaija Havertza u 90+1. minuti.
U uzvratu večeras odigrali su bez pogodaka (0:0), pa su s ukupnih 1:0 potvrdili prolazak među četiri najbolje momčadi Europe.
Topnici će u polufinalu igrati protiv madridskog Atlético Madrida, koji je jučer u španjolskom derbiju izbacio Barcelonu.
Uskoro opširnije…
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!