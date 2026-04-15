Arsenal je u polufinalu Lige prvaka

Champions League 15. tra 2026
xPedroxLoureiro SportsxPressxPhotx Sportspressphoto_SPR130398 via Guliver

Arsenal je izborio plasman u polufinale Lige prvaka nakon što je prije osam dana u Lisabonu slavio protiv Sportinga 1:0, i to pogotkom Kaija Havertza u 90+1. minuti.

U uzvratu večeras odigrali su bez pogodaka (0:0), pa su s ukupnih 1:0 potvrdili prolazak među četiri najbolje momčadi Europe.

Topnici će u polufinalu igrati protiv madridskog Atlético Madrida, koji je jučer u španjolskom derbiju izbacio Barcelonu.

