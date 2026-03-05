Arsenal je protiv Brightona ‘ukrao’ više od pola sata igre, evo što kažu brojke

Podijeli :

Brighton je u srijedu navečer na svom terenu izgubio od Arsenala 0:1, a nakon utakmice u središtu pozornosti našao se trener Brightona Fabian Hürzeler.

„Samo je jedna momčad htjela igrati nogomet. Druga nije igrala“, rekao je Hürzeler, aludirajući na način na koji su igrači Arsenala odradili susret.

Njegovo nezadovoljstvo bilo je vidljivo i tijekom utakmice. Pred kraj prvog poluvremena, dok je dodavao loptu Pieru Hincapiéu, povikao je: „Jebeno igrajte nogomet, samo igrajte“, na što je igrač Arsenala uz osmijeh stavio prst na usta i gestom ga ušutkao.

Hürzeler nije prvi koji kritizira Arsenalovu igru ove sezone u borbi za naslov. Dovoljno je istaknuti da je londonska momčad zabila čak 16 golova iz kornera i ukupno 21 nakon prekida.

Da je trener Brightona dobro primijetio što se događalo na terenu, potvrđuje i statistika Opte. Arsenal je na gostovanju kod Brightona „potrošio“ 30 minuta i 51 sekundu na prekide prije vraćanja lopte u igru, što je njihov rekord ove sezone.

Kada se uzmu u obzir svi prekidi – korneri, ispucavanja vratara, ubacivanja iz auta i slobodni udarci – Arsenal je u prosjeku čekao 31.4 sekunde prije nastavka igre. Takvih je situacija bilo 59, a ukupno su na njih potrošili 1851 sekundu, odnosno 31 minutu i 15 sekundi.

To znači da su na taj način „pojeli“ 30.6 posto utakmice, što je 11. najveći postotak u Premier ligi ove sezone. U deset je susreta izgubljeno i više vremena.

Ipak, to nije rekord prvenstva. Ove sezone u čak 195 situacija momčadima je trebalo više od 31.4 sekunde da vrate loptu u igru, a na 21 utakmici neka je ekipa odugovlačila više nego Arsenal protiv Brightona.

Zanimljivo, i sam Brighton je tri puta bio među takvim primjerima – protiv Manchester Cityja u kolovozu (38.7 sekundi), Chelseaja u rujnu (33.7) i Brentforda u veljači (33.2).

S druge strane, samo pet klubova u ligi ove sezone prosječno odugovlači više od Arsenala, a zasad ne postoji promjena pravila koja bi mogla značajnije ubrzati igru.