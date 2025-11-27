Arne Slot održao izvanrednu konferenciju: ‘Vodimo iste razgovore otkako sam došao ovdje’

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Trener nogometaša Liverpoola Arne Slot održao je danas izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je govorio o porazu (1:4) od PSV-a u Ligi prvaka.

Nakon poraza koji se dogodio u srijedu navečer, danas je imao sastanak s vlasnicima kluba. Iako su mnogi očekivali da će dobiti otkaz, to se ipak nije dogodilo, pa je nakon sastanka održao izvanredno obraćanje novinarima.

„Vodimo iste razgovore koje vodimo otkako sam došao ovdje. Borimo se. Pokušavamo se poboljšati, ali razgovori su isti kao i u posljednjih godinu i pol dana“, rekao je Slot.

Nizozemski trener istaknuo je da se treba fokusirati na momčad, a ne na pojedince.

„Slažem se da naši standardi nisu bili onakvi na kakve smo navikli. Mislimo da možemo igrati bolje. Prošle sezone, kada smo igrali zaista dobro, fokus je bio na pojedincima, a ja sam govorio da se trebamo usredotočiti na momčad. Ako se događa suprotno, opet bismo trebali gledati momčad, a ne pojedince.“