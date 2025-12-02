Arena Bjelovar dobila građevinsku dozvolu! Evo kad bi stadion trebao biti gotov

Na Facebooku je potvrdio da je Grad službeno dobio građevinsku dozvolu za Arenu Bjelovar te najavio da će radovi započeti u ožujku, a završiti u srpnju 2027. godine.

“Izdana je građevinska dozvola za gradnju nogometnog stadiona Arena Bjelovar! Sjajna vijest uoči sutrašnje kup utakmice NK Mladost – HNK Rijeka. Pokrenuta je i procedura javne nabave za odabir izvođača radova izgradnje novog stadiona. Početak gradnje predviđen je za ožujak 2026., a završetak za srpanj 2027. godine.

Stadion će biti kapaciteta 5000 sjedećih mjesta sa svim uvjetima za igranje najvišeg ranga nogometa u Hrvatskoj, odnosno SuperSport HNL, kao i pretkola europskih međunarodnih natjecanja. U sklopu stadiona već je izgrađeno pet velikih nogometnih terena za treniranje i igranje, što nas čini posebnima po sjajnoj nogometnoj infrastrukturi. Arena Bjelovar je završni čin izgradnje ozbiljnog nogometnog kampa kakvih nedostaje u Hrvatskoj.

VIDEO / Hrvatska dobiva novi moderni stadion: ‘Prva HNL, stižemo!’

Posebnost stadiona je da će se ispod istočne tribine izgraditi prva zatvorena streljana u Hrvatskoj za malokalibarsku pušku i pištolj, za našeg olimpijca Mirana Maričića, prvog Bjelovarčanina koji je osvojio olimpijsku medalju.

Vrijednost gradnje Arene Bjelovar iznosi 13 milijuna eura, od čega planiramo dobiti 4,5 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Urbanog razvojnog fonda HBOR-a. U ovom trenutku Grad Bjelovar ulaže preko 100 milijuna eura u sportsku infrastrukturu. Prva HNL stiže!”, piše u Hrebakovoj objavi.

Podsjetimo, u Bjelovaru se spremaju ambiciozni nogometni planovi. Grad planira spojiti dva trećeligaša – Mladost Ždralove i NK Bjelovar – u jedan klub koji bi igrao na novoj Areni Bjelovar. Cilj je stvoriti momčad koja bi financijski i kadrovski mogla konkurirati najjačim hrvatskim klubovima, a Grad je pritom značajno povećao sredstva za sport.