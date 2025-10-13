Apsurd u kvalifikacijama za SP: Najgoroj europskoj reprezentaciji odgovara što teži poraz! Evo i zašto

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nevjerojatna situacija u europskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Sustav kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, izazvao je brojne nedoumice i kritike, a pojedine situacije pokazale su koliko nepredvidivo UEFA-ino pravilo o plasmanu kroz Ligu nacija može biti. Najnoviji primjer apsurda dolazi iz skupine u kojoj se nalazi San Marino – reprezentacija koja bi, prema trenutnim okolnostima, mogla imati koristi od što težeg poraza.

Sve je počelo načinom na koji je UEFA odredila raspodjelu dodatna četiri mjesta za baraž kroz Ligu nacija. Prednost u popunjavanju tih mjesta imaju pobjednici skupina redom od najjače A do najslabije D divizije. Na papiru, takav sustav trebao je omogućiti pravedniji pristup, ali u praksi je doveo do neobičnih posljedica.

Tako, primjerice, reprezentacije koje su osvojile prvo mjesto u najslabijoj D diviziji – poput Moldavije i San Marina – imaju prioritet u odnosu na momčadi koje su zauzele drugo mjesto u znatno jačim skupinama A divizije, gdje su, između ostalih, Italija, Nizozemska, Danska i Hrvatska.

Još veći paradoks stvara činjenica da Moldavija i San Marino u aktualnim kvalifikacijama nemaju nijedan osvojen bod. San Marino je odigrao sedam utakmica, a Moldavija pet – sve s negativnim ishodima. Ipak, zahvaljujući mehanizmu koji vrednuje plasman u Ligi nacija, obje reprezentacije imaju realne šanse da se nađu u doigravanju za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Apsurd postaje još izraženiji u skupini gdje se, uz San Marino, nalaze i Rumunjska te Bosna i Hercegovina. Prema trenutnom poretku prioriteta, Rumunjska je ispred San Marina, dok je Bosna i Hercegovina – iako sudionik A divizije Lige nacija – rangirana iza njih. Upravo zbog toga, San Marinu bi u posljednjem kolu protiv Rumunjske u Bukureštu moglo više odgovarati da izgubi, i to što uvjerljivije.

Razlog je jednostavan: ako Rumunjska i Bosna i Hercegovina završe kvalifikacije s jednakim brojem bodova, o poretku bi odlučivala gol-razlika. Teoretski, što Rumunjska uvjerljivije svlada San Marino, to bi najgora reprezentacija Europe po FIFA-inoj ljestvici (210. mjesto) imala veće šanse zadržati prednost u UEFA-inoj listi prioriteta za baraž.

Takva situacija dovodi u pitanje logiku i pravednost postojećeg sustava. Dok su kvalifikacije zamišljene da nagrađuju uspjeh i borbenost, trenutni model omogućuje da poraz može donijeti korist. Očito je da će u UEFA-i ubuduće morati pažljivije razmotriti posljedice ovakvih pravila, kako se slični apsurdi ne bi ponavljali.