Antolić: Zajec je otvorio frontu prema Manenici. Eskalacije te fronte doći će na ljeto ako Dinamo ne bude prvak

Podijeli :

N1

Dinamo je upao u jednu krizu, a sve je komentirao i Krešimir Antolić, bivši član uprave kluba s Maksimira.

U emisiji Sport nedjeljom Antolić se dotaknuo mnogih stvari u Maksimiru, između ostalog i sukoba Manenice i Zajeca.

“Manenica ima dobar CV iz poslovnog svijeta, ali to u nogometu ništa ne znači. Zato što je u biznisu imao posložene financije i budžete i onda je došao u Dinamo, gdje u najboljem slučaju klub ima pokriveno 25 posto svojih prihoda. Velimir Zajec je definitivno jedini čovjek u vodstvu kluba koji zna nogomet. Zajec je intervjuom otvorio frontu prema Manenici. Eskalacije te fronte doći će na ljeto ako Dinamo ne bude prvak. Ako bude, to će se staviti pod tepih do nove incidentne situacije.”

Priča se o stranom sportskom direktoru u Dinamu, Antolić je i tu dao svoj sud.

“Nisam za stranog direktora. On će tražiti veliku plaću, a to Dinamo ne može dati. Tražit će odvojeni budžet za igrače, a to mu Dinamo ne može dati. Tražit će potpunu slobodu, a ni to ne može dobiti jer u Dinamu IO mora odobriti svaki posao veći od 3 milijuna eura. Kako neko može uspoređivati uvjete rada u Dinamu s onima u Bayernu? Znam kako je Vitali došao u Hajduk. On je ozbiljan direktor, koji je 20 godina radio u Francuskoj i Belgiji. U Lilleu je napravio transfere od preko 100 milijuna eura. I sad je došao u Hajduk i ne zna gdje je. Ljudi misle da on ništa ne radi, a nema infrastrukturu, nema budžet. Nema ništa.”

Dotaknuo se i loših rezultata kluba.

“Dinamova momčad nije homogena. Dovedeni su stranci koji se nisu adaptirali. Sučić je već otišao, Baturina želi otići. Petkovića nema četiri mjeseca, Mišića nema par mjeseci. Ristovski, koji je dokapetan, ne zna ostaje li. Novinari su pisali da pušačku sobu treba zapaliti. Dinamo nije reagirao na to. Dozvolili su da se Petkovića provlači kroz crnu kroniku. Klub takve jačine, s takvim vezama u medijima, tu je priču trebao zaustaviti. I naposljetku je predsjednik kluba najboljeg strijelca momčadi javno prozvao da je nervozan.”

Upitan je Antolić i zašto Dinama za vrijeme njegovog perioda u klubu nije doveo najbolje igrače iz SHNL-a

“Krajem 2022., kad Dinamo nije imao nikakvu poziciju u HNS-u, Dinamo je u svim kategorijama imao 45 reprezentativaca. Sada ih pola više nije u Dinamu. Tu su Baturina i novi dečki Jakirović i Mikić. To je posljedica toga što smo cijelu 2023. te dio 22. i 24. proveli u borbi za vlast. Bili smo opstruirani sa svih strana, bušili su Čačića sa svih strana, a htjeli smo dovesti Belju, Frigana, Stojkovića, Omeragića…”

Nije propustio komentirati ni Mamićevo nasljeđe u Dinamu.