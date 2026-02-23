Ante Vukušić vratio se kući

Ante Vukušić, 34-godišnji napadač poznat kao "Sinjski dijamant", vratio se u NK Junak iz Sinja, klub u kojem je i započeo karijeru. Trenutno je momčad na četvrtom mjestu 3. NL - Jug, sa sedam bodova zaostatka za vodećom Zagorom.
“Neke se priče pišu godinama, a neke se jednostavno moraju vratiti na početak da bi postale legendarne. Danas Gradski stadion u Sinju kuca posebnim ritmom – Ante Vukušić je ponovno u dresu Junaka!
Svi pamtimo golove koji su dizali stadione na noge i trenutke zbog kojih smo bili ponosni što smo iz ovog grada. Od Poljuda do europskih metropola, Ante je vjerno nosio duh Sinja sa sobom, ali srce je uvijek znalo gdje mu je dom.
Ovo nije samo transfer. Ovo je povratak djeteta svom gradu, klubu koji ga je oblikovao i tribinama koje su ga oduvijek čekale. Sinjski dijamant se vraća tamo gdje je sve počelo i tamo gdje najbolje sja – Ante ponovno oblači plavi dres Junaka. Vrijeme je za novo poglavlje. Vrijeme je da Sinj ponovno grmi! Vidimo se na tribinama. Za svoj grad, za svoj klub!”
💎 VUKUŠIĆU ANTE, SINJSKI DIJAMANTEEE! 🔵⚪ Neke se priče pišu godinama, a neke se jednostavno moraju vratiti na početak…
Objavljuje Plavi Stroj u Ponedjeljak, 23. veljače 2026.
