Ante Vukušić vraća se u hrvatski nogomet

Nogomet 20. velj 202610:06 0 komentara
xAlexxNicodimx via Guliver

Upravljanje hrvatskim četvrtoligašem su preuzeli mlađi ljudi, a dolazak iskusnog napadača s bogatom domaćom i inozemnom karijerom pokazuje ambiciju za iskorak.

Ante Vukušić (34) vraća se u Junak iz Sinja, a službena potvrda transfera očekuje se uskoro.

Prema navodima Germanijaka, njegov povratak dolazi u razdoblju u kojem klub prolazi kroz reorganizaciju i postavlja temelje dugoročnog razvoja.

Vukušić je nogometno stasao u Junaku, odakle je otišao u Hajduk i izborio mjesto u prvoj momčadi.

Nakon epizode u Splitu igrao je u inozemstvu. među ostalim za Pescaru, Lausanne Sport, Olimpiju Ljubljanu, FCSB, Varaždin, a posljednji angažman imao je u talijanskom Acirealeu u Serie D.

