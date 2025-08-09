Ante Erceg neće igrati protiv Hajduka

Iako je postojala nada da će se oporaviti, napadač nije otputovao u Split i propušta i drugo kolo nove sezone, prenosi Dalmatinski portal.

Uremović dobio izravan crveni karton nakon samo 15 minuta prve utakmice u Japanu

Podsjetimo, Erceg je u dresu Hajduka igrao u sezonama 2016./17. i 2017./18., postigavši 26 golova uz 15 asistencija.

U HNL-u još je igrao za RNK Split, Osijeku i Istru 1961.