Ante Erceg neće igrati protiv Hajduka

Nogomet 9. kol 202517:09 0 komentara
HNK Gorica

Gorica će na gostovanju kod Hajduka biti bez Ante Ercega, koji se ozlijedio na zagrijavanju prije susreta s Varaždinom.

