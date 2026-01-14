Ante Budimir je legenda Osasune, ove brojke to i dokazuju

Podijeli :

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir odigrao je 200. utakmicu za španjolskog prvoligaša Osasunu u utorak navečer, nakon čega ga je klub nazvao "legendom".

“Budimir je dosegnuo 200 utakmica u Osasuninom dresu. Ante je legenda ‘crvenih'”, priopćio je klub iz Pamplone putem društvene mreže X.

Sučić i Ćaleta-Car izbacili Budimirovu Osasunu iz Kupa kralja

Osasuna je u osmini finala Kupa kralja ispala od Real Sociedada na jedanaesterce nakon što je susret u San Sebastianu završio 2-2.

Trener Alessio Lisci je čuvao 34-godišnjeg Budimira za nadolazeću prvenstvenu utakmicu, ali ga je uveo tijekom produžetka. Hrvatski reprezentativac je ušao umjesto napadača Raula Garcije, a zatim pogodio okvir gola. Tijekom raspucavanja jedanaesteraca bio je precizan s bijele točke.

Budimir je zabio ukupno 79 golova od kada je došao u Osasunu iz Mallorce u ljeto 2020.

Osasuna, koja se nalazi 15. mjestu španjolskog prvenstva, u subotu dočekuje posljednjeplasirani Oviedo, za koji igra bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo na poziciji lijevog krila.