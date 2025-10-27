ANKETA / Zašto Dinamo izgleda ovako nemoćno?

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nogometaši Dinama kiksali su na gostovanju kod Vukovara.

U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz.

Prema podacima portala Transfermarkta vrijednost zagrebačkog Dinama je oko 70 milijuna eura, dok Vukovar ima deset puta jeftiniji sastav, no to se na travnjaku stadiona Cibalije nije vidjelo.

U tri utakmice prije Vukovara, Dinamo nije briljirao. Početkom listopada su šokantno s 2:1 izgubili od Lokomotive, potom neuvjerljivo svladali Osijek (2:1), dok su u četvrtak u posljednjim momentima izborili remi protiv švedskog Malmoa u Europa ligi.

Dinamo očito ne izgleda dobro već gotovo mjesec dana